Selena Gomez annonce la sortie d'un nouveau single

Alors que ses fans en rêver depuis la découverte d’un site internet, Selena Gomez a officiellement annoncé jeudi 17 août 2023 la sortie d’un nouveau single. Intitulé «Single Soon», le morceau est prévu pour le 25 août prochain. C’est via un carrousel de photos sur Instagram que l’Américaine de 31 ans a partagé la nouvelle avec ses fans. «Cela fait un moment que vous me demandez une nouvelle musique. Comme je n’ai pas encore terminé SG3 (ndlr: son prochain album), je voulais sortir une petite chanson amusante que j’ai écrite il y a quelque temps et qui est parfaite pour la fin de l’été», a légendé celle que l’on peut voir dans la série «Only Murders In the Building» pour laquelle elle nous a accordé une interview.