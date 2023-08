Single Soon inspiré par The Weeknd? Selena Gomez répond

Non, la vie de Selena Gomez ne tourne pas autour de la relation qu’elle a eue avec The Weeknd entre décembre 2016 et octobre 2017. C’est le message que la chanteuse de 31 ans a fait passer sur Instagram après que le site Hollywood Life a relayé une théorie de fans supposant que le titre «Single Soon», sorti le 25 août 2023, évoquait sa liaison avec le chanteur et acteur canadien. «Rien ne pourrait être plus faux», a commenté Selena.