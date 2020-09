La bataille entre Facebook Gaming et son concurrent Twitch d’Amazon passe aussi par la musique. Et les derniers accords conclus par Facebook avec des majors de la musique lui donnent actuellement un certain avantage. Le réseau social a en effet passé des partenariats avec plusieurs labels pour rendre sa plateforme Facebook Gaming plus attractive. Le service de streaming de jeux vidéo va désormais permettre à certains de ses utilisateurs de diffuser de la musique sous licence pendant qu’ils streament en direct des parties, sans risque de sanctions pour violation de droits d’auteur. Parmi les maisons de disques partenaires figurent entre autres Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Kobalt Music Group, BMG publishing, ainsi que Merlin, explique Facebook sur une page consacrée à sa plateforme de streaming. L’entreprise précise que l’accord couvre plus de 90 pays, sans toutefois les lister.