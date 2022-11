Twitter : Musk annonce des badges dorés, gris et bleus pour les comptes authentifiés

Elon Musk est le patron et le propriétaire de Twitter.

«Désolé pour le retard, nous lançons provisoirement Verified vendredi de la semaine prochaine» sur Twitter, a indiqué vendredi Elon Musk, patron et propriétaire du réseau social. «Une coche dorée pour les entreprises, une coche grise pour les gouvernements, bleue pour les particuliers (célébrités ou non) et tous les comptes vérifiés seront authentifiés manuellement avant l’activation de la vérification», a-t-il poursuivi.