Fortune : Musk devient le deuxième homme le plus riche au monde

Le fondateur de Tesla et SpaceX a atteint la seconde marche du podium des personnes les plus riches au monde. Le fondateur d’Amazon, seul, le détrône.

Derrière Bezos

Les riches, encore plus riches

D’après Bloomberg, les plus riches ont vu leur fortune cumulée croître de 1.300 milliards de dollars depuis janvier, en hausse de 23%, alors que la pandémie de coronavirus a provoqué le ralentissement de l’économie mondiale et entraîné des cortèges de licenciements et une vague de faillites d’entreprises aux États-Unis.

L’ascension fulgurante d’Elon Musk dans le classement des grosses fortunes est liée à l’envolée du titre de Tesla à Wall Street, qui a pris plus de 500% depuis le début de l’année et y vaut désormais 495 milliards de dollars. Ce qui a permis à Elon Musk, qui possède environ 18% de la société, de gagner 100 milliards sur la même période.

L’élection présidentielle comme dopant

Tesla profite de façon générale de l’engouement de nombreux investisseurs pour ce qu’ils considèrent être le futur de l’automobile. Même s’ils écoulent bien plus de véhicules, les fabricants plus traditionnels de voitures General Motors et Ford ne valent en Bourse que 64 milliards et 35 milliards de dollars respectivement.