Elon Musk et Mark Zuckerberg pourraient se battre dans le Colisée

Et si le combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg avait lieu en Italie? Alors que jusqu’ici le lieu privilégié pour la rencontre sur le ring entre le patron de Twitter et celui de Meta était l’Octagon, à Las Vegas, Rome fait désormais partie du champ des possibles. D’après les informations de TMZ, les deux hommes pourraient s’affronter dans le Colisée, tagué par un couple de Britanniques.