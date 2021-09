Elon Musk redevient le plus riche et chambre Jeff Bezos

Cryptomonnaies: Musk suggère de ne rien réguler

Elon Musk estime que le gouvernement américain ne devrait pas se mêler de réguler les cryptomonnaies, alors que leur popularité croissante inquiète de plus en plus les autorités dans le monde. «Ce n’est pas possible de détruire les cryptomonnaies, mais c’est possible que les gouvernements ralentissent leur progression», a-t-il déclaré mardi lors d'une conférence. Interrogé sur ce que les Etats-Unis devraient faire, il a répondu «je dirais, ne faites rien. Laissez faire», avant de préciser qu’il ne se considère pas comme un «grand expert» sur ce sujet. «Je crois qu’il y a de la valeur dans les cryptomonnaies, mais je n’y vois pas un second messie comme certaines personnes.»