E-sport - Mutinerie chez les joueurs pros de «Warzone»

Les pros du battle royale «Call of Duty: Warzone» en ont marre, et ils ont décidé de passer à l’action. Emmenés par Aydan, Teep, Rated et Jukeyz, les joueurs appellent au boycott des tournois de type «race to kill», qui récompensent selon eux davantage la chance que le talent.

Course au «lobby le plus pourri»

Adopté par de nombreuses compétitions, y compris au sein de la Call of Duty League, le format décrié consiste en une course aux éliminations lors de parties publiques. Problème: les teams se mesurent à des adversaires différents dont le niveau de jeu peut grandement varier. «Ces tournois se résument à celui qui arrivera à se connecter au lobby le plus pourri», écrit ainsi Aydan sur Twitter. Pour faire bouger les choses, le membre des New York Subliners affirme qu’il ne participera désormais plus aux compétitions de ce genre. Idem pour Teep, Rated et Jukeyz.