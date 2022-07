Football: Mvogo à Lorient, c’est officiel

Être un numéro 1

«Yvon est un gardien de but dynamique et ambitieux dans le jeu. Il possède une très belle expérience en ayant évolué de nombreuses saisons dans des clubs de niveau européen et en sélection suisse. Il possède par ailleurs un fort leadership et un état d’esprit irréprochable», a déclaré Régis Le Bris, l’entraîneur des Merlus.