Technologie : «My 20 minutes», la plateforme de contenus exclusifs

Grâce au login 20 minutes, les utilisateurs profitent d’offres à prix cassés, de concours et de fonctionnalités exclusives.

Des rabais sur des articles de marques, des concours, et des fonctionnalités supplémentaires: accessible sur inscription, «My 20 minutes» est un espace privilégié qui permet à ses membres de bénéficier de nombreux avantages. Lancé conjointement par TX Group (propriétaire de 20 minutes) et l’éditeur Ringier, ce login est aussi valable pour les plateformes de Blick et de la Schweizer illustrierte. L’offre va s’étoffer au fil du temps avec d’autres titres de presse suisses et, probablement en 2022, avec la radio-télévision publique SSR.