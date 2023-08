My name is Fuzzy veut désormais se faire plaisir sur scène

Les Francomanias démarrent à Bulle (FR) mercredi 30 août 2023. L’artiste neuchâtelois My name is Fuzzy y donnera un concert un peu fou le 2 septembre 2023.

My name is Fuzzy aux Francomanias : «J’accepte seulement les dates qui me font plaisir»

Le trentenaire neuchâtelois, ici lors de son concert à Festi’neuch en juin 2023. Das Playground

L’artiste avait forte impression lors de son passage à Festi’neuch, en juin 2023. Son show, fortement influencé par les années 1980, était un condensé de bonne humeur avec une jolie dose d’autodérision sur le monde qui nous entoure. Après deux expos-albums, «Septante-Quatorze» et «Vedette 93», My Name is Fuzzy, ex-batteur des Rambling Wheels, est donc de retour cette année en mode «vrai concert». Il sera à voir samedi 2 septembre 2023 aux Francomanias à Bulle (FR).

Comment résumer ce que vous allez faire sur scène?

C’est une sorte de concert-performance qui reprend les morceaux que j’ai présentés notamment lors de mes expos. C’est un live dans l’esprit des expositions, comme un best of de ces dernières années. J’ai plusieurs machines. D’abord mon synthé fétiche et bon marché de la fin des années 1980 qui a des rythmes préenregistrés, pratique quand on est assez nul en musique (rires). J’ai aussi un controller avec des samples et un autre synthé plus récent. J’ai également un gros bouton qui me permet de piloter mon écran.

Ça change quoi d’être sur scène plutôt que de présenter des albums sous forme d’expositions?

Déjà, je suis présent! Je retrouve le partage direct avec le public. Pour être honnête, ça ne m’avait pas manqué jusqu’à ce que je refasse un concert (ndlr: en première partie de Jacques aux Docks à Lausanne en novembre 2022). Ça s’était hyperbien passé alors que je n’avais pas prévu de remonter sur scène. Je n’avais juste pas envie d’acheter mes billets pour Jacques alors j’ai proposé de faire sa première partie. J’ai donc dû me remettre au live et ça m’a donné envie de continuer. Mon état d’esprit, c’est de ne plus être dans la routine album-concerts-album. Là, je fais des live sans aucune pression ni stratégie. J’accepte seulement les dates qui me font plaisir, que ce soit dans des petits lieux ou des grands festivals. La seule condition, c’est que ça doit être cool. C’est un petit luxe.

Vous fourmillez d’idées. C’est quoi la prochaine?

Je vais présenter «La machine à tubes» du 26 septembre au 1er octobre 2023 au théâtre du Pommier à Neuchâtel. L’idée était de monter une seule grosse installation qui va créer des chansons sur mesure pour le public. On joue avec les nouvelles technologies, telles que l’IA, pour y parvenir. Cette machine s’appuie aussi sur des samples, des mélodies et des textes que j’ai produits ainsi que sur les choix du visiteur. Chacun aura donc droit à son propre morceau.

Comment est né ce projet un peu fou?

J’aime le côté marrant de l’IA actuellement. Elle est encore balbutiante, naïve, un peu bizarre et absurde. L’IA génère parfois des textes un peu bêtes. Certaines personnes qui ont testé l’installation ne savaient pas si c’était moi l’auteur ou pas (rires). Cette installation se doit d’être ludique et interactive.

Vous allez donc à nouveau disparaître?