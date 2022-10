Nouvelle fonctionnalité : Nouveau design et contenus personnalisés pour notre communauté

My View, c’est le nom du tout nouveau design de notre app, spécialement créé pour notre communauté. Le concept? Les news du jour sont présentées en plein écran, laissant ainsi une place de choix à l’image. Pour passer d’une histoire à l’autre, il suffit de balayer de haut en bas, exactement comme sur TikTok. Autre avantage pour les utilisateurs enregistrés: les contenus proposés se basent sur les intérêts personnels de chacun en fonction du type d’infos consommées précédemment.

Ce mode de présentation s’adresse à toutes les personnes intéressées par l’actualité et qui la consomment principalement sur les réseaux sociaux. Le but étant de pouvoir leur offrir une expérience utilisateur semblable à ce qu’elles connaissent et pratiquent au quotidien. La version classique reste bien sûr disponible à n’importe quel moment.