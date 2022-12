Mylène Demongeot, vedette de Fantômas et de Camping est morte

Mylène Demongeot en 2011, durant le festival du film romantique de Cabourg. AFP

La blondeur de Mylène Demongeot fit un triomphe au cinéma, où elle fut une rivale de son amie Brigitte Bardot. Le succès de films comme les «Fantômas» avec Louis de Funès et Jean Marais ou dans «Les trois mousquetaire» la rendit populaire. Elle n’arrêta jamais sa carrière mais connut un autre énorme triomphe populaire en 2008 en jouant Laurette Pic, la femme de Claude Brasseur dans «Camping».

Née le 29 septembre 1935 à Nice, d’un père français et d’une mère ukrainienne, (qui avait la nationalité russe à l’époque) Marie-Hélène Demongeot se met au piano puis s’inscrit au cours Simon d’art dramatique après que sa famille s’installe à Paris en 1948. À 18 ans, elle pose pour le photographe Henry Coste qu’elle épousera et c’est l’un de ces clichés qui lui vaudra d’être engagée pour jouer aux côtés d’Yves Montand dans «Les sorcières de Salem». Elle a 21 ans et connaît déjà la gloire.

Avec Yves Montand dans «Les sorcières de Salem». Pathé

Elle se démarque de son amie Brigitte Bardot en jouant des emplois très différents. Elle joue dans l’adaptation du roman de Françoise Sagan «Bonjour tristesse», aux côtés de David Niven et de Jean Seberg, elle fait une remarquable Milady dans «Les trois mousquetaires» en 1961, et connaît un triomphe populaire dans la série des «Fantrômas» dès 1964 aux côtés de Louis de Funès et de Jean Marais.

L’affiche du premier Fantômas.

Elle rencontre et épouse en 1966 le réalisateur Marc Simenon, fils de l’écrivain Georges Simenon, pour qui elle mettra un peu sa carrière entre parenthèses pour l’aider dans ses productions, mais apparaît toujours dans presque un film par an. En 1986, on la voit dans «Tenue de soirée» de Bertrand Blier ou dans «36 quai des Orfèvres» en 2003. Mais il faut attendre 2008 et le triomphe de «Camping» pour que le public la redécouvre vraiment. Son dernier film est sorti cette année, il s’agit de «Maison de retraite».

Mylène Demongeot à droite avec les autres campeurs des Flots Bleus. Pathé

Depuis la mort de son mari Marc Simenon dans un accident en 1999, elle a partagé son temps entre l’écriture, notamment autobiographique et ses actions en faveur des animaux, comme son amie BB ou contre les mines antipersonnel. Elle fut flouée de deux millions d’euros par son gestionnaire des comptes, affaire dont se saisit la justice en 2012.