Série : Myra Tyliann quitte «Plus belle la vie»

L’actrice qui incarnait Alison depuis 2016, a fait ses adieux à la série. Elle souhaite se concentrer sur sa carrière musicale.

La jeune femme a expliqué qu’elle souhaitait désormais avancer dans sa carrière musicale. «Grâce à ce rôle, je me suis auto-produite dans la musique pendant ces cinq années. Et aujourd’hui, ça me vaut la chance de me développer aux côtés d’un label», a-t-elle écrit. Elle a ensuite remercié la production de lui avoir fait confiance et de lui «avoir enseigné l’effort et la constance», ainsi que les fans de «Plus belle la vie» pour leur amour inconditionnel.