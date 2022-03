France : Myriam et Thomas attendent un bébé «Koh-Lanta»

Les amoureux, qui se sont rencontrés dans l’émission de survie de TF1, s’apprêtent à agrandir la famille.

Moins de deux ans après le début de leur histoire d’amour, sur le tournage de «Koh-Lanta, Les armes secrètes», saison remportée par Maxine, Myriam et Thomas attendent leur premier enfant ensemble. Le couple a annoncé l’heureuse nouvelle sur Instagram le 23 mars 2022. C’est d’abord en story que la prof d’anglais a dévoilé son ventre rond. «La famille «Koh-Lanta» s’agrandit. On attend un petit bébé «Koh-Lanta». On est hypercontents», a-t-elle confié.