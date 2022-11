Haut-Valais : Mystère à Zermatt: le secrétaire communal a disparu

Son contrat de travail aurait été résilié d’un commun accord pour la fin décembre. Mais depuis lors, on n’a plus trace de cette personne qui est recherchée.

En octobre de cette année, une rupture de contrat est intervenue entre la commune de Zermatt et son secrétaire communal. Depuis lors, on n’a plus de nouvelle de cette personne. Officiellement, il n’y a pas eu de communiqué de presse sur son départ. Seule une annonce parue dans le «Walliser Bote» laissait entendre que la commune souhaitait repourvoir le poste. «Suite à un changement de personnel, la commune de Zermatt cherche une nouvelle direction de l’administration/secrétaire communal pour le 1er janvier 2023», était-il précisé dans l’annonce.

Pour mémoire, c’est en novembre 2020 que la commune de Zermatt a engagé une personne comme nouveau secrétaire communal. En tant que juriste de formation, il disposait de vastes qualités de direction, comme la commune de Zermatt l’avait annoncé à l’époque. Son curriculum vitae était éloquent. Il a été chef de la police judiciaire et commandant de la police cantonale de Glaris, officier de la police de l’aéroport de Zurich et commandant de la Garde suisse pontificale pendant six ans et demi, comme l’écrit le «Walliser Bote».

Sans laisser de traces

Romy Biner-Hauser, présidente de la commune de Zermatt, déclare au quotidien haut valaisan: «Fin octobre, nous avons résilié d’un commun accord les rapports de travail avec notre employé. Il aspirait à une nouvelle orientation professionnelle». Selon le journal, le secrétaire communal ne s’est plus présenté à son poste de travail, les e-mails ne sont pas traités et le secrétaire communal ne répond pas non plus aux appels. La présidente de la commune déclare à ce sujet: «actuellement, c’est son suppléant qui assume la fonction jusqu’à ce que le poste mis au concours soit repourvu.»

Comme l’écrit encore le «Walliser Bote», l’homme est recherché par la police. La semaine dernière, la police valaisanne aurait eu accès à son appartement. Celui-ci était toutefois vide. Selon le journal, la commune aurait fait appel à la police parce que son employé était aux abonnés absents.

