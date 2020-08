Dark web : Mystère autour de la fermeture d’un grand marché illégal

La mise hors ligne de la plateforme Empire Market alimente les spéculations. Il pourrait s’agir d’une escroquerie de ses administrateurs anonymes.

L’Empire Market permettait de se procurer des services et produits illégaux.

Depuis que l’Empire Market a été mis hors ligne le 23 août dernier sans aucune explication, les rumeurs vont bon train au sujet de cette mystérieuse disparition. Utilisé par des milliers d’utilisateurs, le principal marché du dark web où s’échangent des produits et services illégaux contre des cryptomonnaies pourrait avoir été saisi par les autorités, comme cela s’est produit avec Silk Road, Dream Market ou AlphaBay par le passé.

Autre hypothèse: cette grande place de marché de l’illégal pourrait aussi avoir été frappée par une attaque DDos (attaque par déni de service) rendant le service indisponible. Ce ne serait en effet pas la première fois qu’Empire Market tombe en panne à cause d’une attaque informatique de ce type.

Exit scam?

La cause de la mise hors ligne pourrait toutefois être plus fâcheuse pour les utilisateurs, qui rapportent ne plus pouvoir accéder à leurs comptes. En effet, les administrateurs du compte pourraient avoir orchestré un «exit scam», littéralement «escroquerie à la sortie», à savoir qu’ils seraient partis avec la caisse avant d’honorer les commandes en cours.