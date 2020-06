Twitch

Mystère autour du bannissement à vie d’un célèbre streamer

Dr DisRespect, qui faisait partie des streamers les plus suivis sur Twitch, a été banni de façon permanente par la plate-forme de diffusion. Et personne ne veut dire pourquoi.

Depuis trois jours maintenant, les spéculations les plus folles entourent les sanctions prises par Twitch à l’encontre de l’une de ses plus grandes stars, Dr DisRespect. À la surprise générale, le célèbre streamer américain, qui comptait plus de 4 millions d’abonnés sur sa chaîne dédiée aux jeux vidéo, a été banni définitivement par la plate-forme de diffusion vendredi pour «violation des règles de la communauté et des conditions générales». Aucune précision sur le motif, mais, fait rare, toutes les souscriptions à la chaîne de Dr DisRespect ont été remboursées dans la foulée. L’étrange dernière vidéo du streamer et les déclarations laconiques des parties concernées renforcent le mystère autour de l’affaire.