Armement

Mystère sur le «projectile» russe lancé depuis l’espace

Un satellite russe a libéré un objet à une vitesse relative élevée, de l’ordre de 200 mètres par seconde, suffisant pour détruire d’autres satellites. La manœuvre signifie pour Washington une rare escalade militaire dans l’espace.

Comme l’a affirmé le général Jay Raymond, le patron de la nouvelle Force de l’espace, «l’espace est un théâtre de guerre comme l’air, la terre et la mer».

La capacité d’un satellite à en attaquer un autre était jusqu’à présent théorique. Seules des frappes depuis le sol avaient été démontrées par les Etats-Unis, la Russie, la Chine en 2007 et l’Inde en 2019, mais ces explosions créent des milliers de débris et les grandes puissances s’abstiennent de renouveler ces essais.

L’incident russe pourrait être un message à Washington, en train de mettre en place la nouvelle Force de l’espace, décidée par Donald Trump dans un but affiché de domination. Son patron, le général Jay Raymond, a répété son credo vendredi: «L’espace est un théâtre de guerre comme l’air, la terre et la mer».

«Objet E»

Ce sous-satellite s’est rapproché d’un satellite espion américain (USA-245), et d’un autre satellite russe, un jeu de chat et de souris en orbite facilement observable depuis le sol par les astronomes et par l’armée américaine, qui s’en est publiquement alarmée.