Hippisme: Mystérieuse hécatombe de chevaux dans un célèbre hippodrome

L’hippodrome de Churchill Downs va procéder à un «examen complet de tous les protocoles de sécurité et de surface» et des autres mesures de sécurité en collaboration avec des experts, ont annoncé vendredi ses responsables dans un communiqué. Les courses auront lieu dans un autre hippodrome, celui d’Ellis Park à Henderson, dans le Kentucky, à partir du samedi 10 juin et jusqu’à la fin de la saison de printemps, le 3 juillet.