Genève: Mystérieusement disparue, une toile réapparaît aux enchères

«Cela ne m’a pas fait tilt tout de suite lorsque j’ai vu le tableau, sur le site de vente aux enchères; mais ça m’a travaillé. Le lendemain, j’ai appelé ma sœur; nous sommes retournées sur le même site, et l’évidence nous est apparue: nous avions enfin retrouvé l’œuvre de notre père!»

Le jeudi 8 décembre 2022 marque la fin de sept années de vaines recherches. Anne-Catherine et Françoise peuvent enfin admirer «Tendresse», une Vierge et son enfant peints par l’artiste genevois et professeur aux Beaux-Arts, Jean Roll. «Juste avant Noël, c’est vraiment un cadeau extraordinaire», sourit l’aînée des sœurs. Surtout si l’on retrace le destin insolite de cette toile.

Évaporée de l’hôpital

Elle a été offerte en 1997, à la chapelle œcuménique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), où elle a longtemps trôné. «Lorsque notre père est décédé en 2015, nous avons décidé d’établir un catalogue de ses pièces, expose Anne-Catherine Roll. Ma sœur s’est rendue à la chapelle, et surprise: il n’y avait plus rien! (cf. 1er encadré, ci-dessous). On a demandé aux aumôniers, à la direction de l’hôpital, mais personne n’a su nous dire où était passé le tableau.»

S’en est alors suivie une longue quête, entre salles et sites de ventes aux enchères, galeries et visites chez des marchands d’art. Jusqu’à ce jour récent où la chevelure dorée d’une jeune femme de 29 ans, lissée au pinceau par le peintre genevois, est retournée à la lumière. «L’Hôtel des Ventes Piguet a été formidable, s’exclament les enfants de Jean Roll. Nous avions des documents attestant l’origine de la toile, et en quelques minutes, ils ont répondu favorablement à notre demande de retirer le tableau des enchères.»

Rendu à la famille

De son côté, la maison a vite contacté le vendeur: «Il avait acquis «Tendresse» en toute bonne foi, mais il a immédiatement accepté de restituer le tableau aux héritières, sans compensation», éclaire Bernard Piguet, commissaire-priseur. L’ancien propriétaire a pu donner le nom de celui à qui il avait acheté l’œuvre. Comment est-elle arrivée entre les mains de ce dernier? Pour l’heure, cela reste un mystère.

Un quart de siècle plus tard, les deux modèles qui ont posé pour Jean Roll – sa nièce et le nouveau-né de cette dernière – ont pu eux aussi admirer la toile d’origine sur laquelle ils figurent. «C’est la première fois que je la vois, avoue Marion Valadier Gigandet. Elle est lumineuse, c’est magnifique.» La «Tendresse» de Jean Roll lui va droit au cœur: «Cette peinture dégage tant de douceur».

Sans doute volé dans un dépôt Pendant 18 ans, la Vierge et son enfant ont offert leur amour aux visiteurs de la chapelle œcuménique de l’hôpital cantonal. Puis, en 2015, la peinture de Jean Roll est décrochée. À cette date, des travaux sont en effet effectués dans le petit sanctuaire religieux. «Les objets qu’il contenait ont été stockés dans un dépôt… et l’œuvre a disparu à cette occasion, rembobine Nicolas de Saussure, chargé de communication des HUG. On a soupçonné un vol, mais sans preuve.» Selon l’institution, la résurrection du tableau «a grandement réjoui» les aumôniers de l’hôpital. Ceux-ci attendent d’être contactés par la famille pour éventuellement permettre à la toile disparue de renaître au sein des HUG.