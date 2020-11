Haute-Savoie (F) : Mystérieux meurtre d’Archamps: un suspect interpellé

Le 17 septembre, un homme avait été poignardé à deux pas de la frontière suisse. Mercredi, la gendarmerie a mené une opération à Sixt-Fer-à-Cheval (F).

L’enquête portant sur la mort mystérieuse d’un trentenaire découvert poignardé le 17 septembre au matin à deux pas des cinémas de la technopole d’Archamps, à une encablure de la frontière suisse, semble avoir connu une avancée décisive. La victime avait été retrouvée sur la chaussée, dépourvue de papiers d’identité et de téléphone. Une instruction pour meurtre et non assistance en personne en danger avait été ouverte par les autorités françaises. Mercredi, une importante opération de gendarmerie s’est déroulée à Sixt-Fer-à-Cheval, à proximité de Samoëns, semble-t-il en lien avec cette affaire, relate «Le Dauphiné libéré». Plusieurs personnes auraient été interpellées dans une vieille bâtisse, dont un homme suspecté d’être l’auteur des coups de couteau. (jef)