Jeux vidéo : Mystérieux produit Nintendo en tête des ventes sur Amazon

D’après les commentaires, certains parient sur le fait qu’il puisse s’agir d’une édition collector du jeu «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom», dont le prix est normalement plus élevé. Cette future suite très attendue de «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» doit sortir le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch. Or, le lancement du mystérieux produit, actuellement en précommande et figurant aussi à la 1re place des meilleures ventes dans la catégorie Consoles pour Nintendo Switch, est prévu pour le 18 décembre 2024… Comme le rappelle Nintend’Alerts, ainsi que des acheteurs aimant le risque, s’agissant d’Amazon, il est possible d’annuler la commande en cas de déception.