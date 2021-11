À cause des médias, Nabilla a eu envie de mourir

Dubaï : Nabilla a eu envie de mourir

À ses débuts, celle qui est aujourd’hui femme d’affaires a pensé à mettre fin à ses jours à cause de l’acharnement dont elle était victime de la part des médias.

À quatre jours de la mise à disposition sur Prime Video de «Nabilla: Sans filtre», la série documentaire qui lui est consacrée , l’épouse de Thomas Vergara a accordé une interview à «Télé Loisirs». Nabilla a notamment évoqué le traitement que lui avaient réservé les médias, et la presse people en particulier, après être devenue célèbre grâce à son «Non mais allô quoi». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la maman de Milann, qui lui fait des frayeurs , en a beaucoup souffert.

«Franchement, à un certain moment, j’en avais vraiment marre. Je n’en pouvais plus de cet acharnement. J’ai eu envie de mourir», a-t-elle confié, expliquant qu’il y avait chaque jour de nouveaux articles à son propos contenant des rumeurs «dégradantes». Le pire pour Nabilla a été la Une d’un magazine citant une phrase attribuée à son père qui disait qu’il avait honte de sa fille. «À 20 ans, voir ça, alors que tu n’as pas vu ton père depuis dix ans, ça t’anéantit. C’est dans ces moments-là que j’ai pensé à mourir», a soufflé l’influenceuse de 29 ans, qui a été cambriolée durant son mariage .

Heureusement, aujourd’hui, les relations entre les médias et Nabilla se sont améliorées et elle assure que tout le monde est bienveillant et respectueux. Mieux, elle aime même faire le tour des plateaux télé quand elle a quelque chose à promouvoir. «Ça me permet de donner mon avis sur l’actualité, d’échanger avec des journalistes. J’ai aussi plus de facilité à remettre les gens à leur place. J’ai acquis plus d’expérience», a-t-elle conclu.