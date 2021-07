Cambriolage - Nabilla a eu très peur pour son fils

Cambriolage : Nabilla: «J’ai eu si peur qu’il arrive quelque chose à mon bébé»

En larmes, la starlette de téléréalité s’est exprimée sur le cambriolage survenu durant son mariage.

C’est encore sous le choc que Nabilla s’est exprimée dans une story Snapchat, juste après le cambriolage survenu lors de son deuxième mariage avec Thomas, au château de Chantilly, dans l’Oise, dans la nuit du mardi 6 juillet au mercredi 7 juillet 2021. Très émue, La Franco-Suisse de 29 ans a raconté à quel point elle avait été choquée de découvrir qu’on lui avait volé tous ses cadeaux de mariage, ainsi que des bien personnels dont des bijoux que sa grand-mère et son grand-père lui avaient offerts.

«Ça me fait beaucoup de peine car ce sont des choses sentimentales qui n’ont pas de prix à mes yeux», a-t-elle déploré. Mais ce qui a le plus angoissé la starlette de téléréalité, c’est de savoir que son fils, Milann, dormait dans la pièce à côté de sa chambre quand celle-ci a été cambriolée. «J’ai eu si peur qu’il arrive quelque chose à mon bébé, parce que le reste en fait, je m’en fous. On m’a pris des objets, mais c’est pas ça le principal. Je veux que mon fils soit en sécurité», a-t-elle expliqué les larmes aux yeux. Son mari, Thomas, est aussi «bouleversé» par cette mésaventure.