Confidences : Nabilla accouchera à Paris

La starlette de 30 ans a révélé plusieurs détails sur la naissance de son deuxième enfant.

Nabilla voit les choses en grand pour la venue au monde de son deuxième enfant, prévue au début du mois de juin 2022. Samedi 23 avril, l’influenceuse de 30 ans, qui s’est récemment énervée contre ses détracteurs, a révélé sur Snapchat qu’elle n’accoucherait pas à Dubaï, où elle réside avec son mari Thomas et leur fils, Milann, 2 ans, mais dans la capitale française. «J’ai envie de voir ma grand-mère, elle me manque trop. Je vais être très honnête c’est aussi pour ça que je vais accoucher à Paris, c’est que voilà ma grand-mère elle peut venir me voir, elle va pouvoir rester des semaines et des semaines avec moi, enfin le maximum en tout cas. Ma maman aussi qui est entre Dubaï et Genève. Ces personnes sont tellement importantes pour moi et c’est compliqué de les faire venir à Dubaï», a expliqué la Franco-Suisse. Ce n’est pas tout. Son père, qu’elle n’a pas beaucoup vu durant son adolescence, sera aussi présent pour ce grand jour. «Il est à Genève donc il prendra le train», a-t-elle précisé.