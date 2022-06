Dubaï : Nabilla accusée d’être une arnaqueuse

Une styliste ongulaire a posté une vidéo sur TikTok qui fait le buzz. Elle affirme que l’ex-star de téléréalité l’a arnaquée autour d’une histoire de faux ongles.

«En octobre 2021, le styliste de Nabilla Benattia m’a contactée pour faire une collaboration. Bien évidemment, j’étais flattée qu’on remarque mon travail, j’ai donc accepté. Il m’a demandé de lui faire une prestation pour une collection qu’elle allait sortir en 2022. Il m’a dit ensuite de lui envoyer mon set (ndlr: de faux ongles), il m’a envoyé l’adresse et j’ai donc expédié les ongles à Dubaï, en DHL car il les lui fallait rapidement. J’ai payé 100 euros. Je me suis dit que ce n’était pas grave pour avoir une bonne pub. Je suis passée au-dessus. Donc, le packaging, les ongles et l’envoi me sont revenus à 150 euros en tout», a détaillé la Française sur TikTok tout en regrettant ne pas avoir signé de contrat avec Nabilla. Quand elle s’est aperçue que la Franco-genevoise de 30 ans n’avait finalement pas utilisé ses ongles pour le shooting, Maurynails s’est sentie «dégoûtée». D’autant plus qu’elle avait été baladée plusieurs fois par le styliste de la star depuis janvier 2022: «J’ai donc renvoyé un message pour demander s’il y aurait des clichés avec mes ongles. Et là, il me dit qu’ils n’ont pas eu le temps de faire le shooting avec, mais qu’ils essaieront de refaire des photos et de m’identifier au mieux. C’est de la grosse blague. C’est juste pitoyable».