Dubaï : Nabilla aime ses «petites vergetures et sa cellulite»

L’influenceuse franco-suisse a posté un message pour dire à quel point elle était fière de son corps transformé par sa deuxième grossesse.

«Je retrouve petit à petit ma silhouette. Je ne suis tellement pas pressée. Contrairement à ma première grossesse, je prends mon temps je me sens bien», a-t-elle écrit. Elle a aussi affirmé qu’elle se «fichait complètement» de ne plus retrouver «complètement» son ancien corps. Et d’ajouter: «J’aime mes petites vergetures, j’aime ma cellulite». Elle s’est dite également «fière d’avoir donné la vie à deux magnifiques garçons». Et de terminer son message à l’attention de toutes les mamans: «Vous êtes magnifiques et incroyablement belles. Soyez fières!» Ce post, publié le 29 juin 2022, a été «liké» plus de 200’000 fois et a été commenté des milliers de fois.