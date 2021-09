France : Nabilla cambriolée: deux suspects ont été arrêtés

D’après les informations d’un quotidien français, deux personnes soupçonnées d’avoir un lien avec le cambriolage dont a été victime Nabilla ont été interpellées.

L’enquête ouverte après que des voleurs se sont introduits dans la chambre de Nabilla et Thomas Vergara début juillet 2021 progresse. Selon la version française de «20 minutes», deux personnes ont été arrêtées lundi 20 septembre. On ignore pour le moment s’il s’agit des voleurs ou de complices. Toujours est-il que ces deux suspects doivent être présentés au procureur en charge du dossier mardi 21 septembre, dans l’après-midi, rapportent nos confrères .

Les faits s’étaient déroulés dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, dans la chambre d’hôtel du couple. Alors que les mariés faisaient la fête avec leurs invités, des cambrioleurs s’étaient introduits dans leur suite et en étaient repartis les bras chargés de bijoux, de sacs, de montres et de cadeaux offerts à Nabilla et Thomas. La jeune femme avait confié le lendemain avoir eu très peur pour son fils, Milann, qui dormait dans la chambre à côté avec sa nounou.