Chantilly (F) : Nabilla et Thomas cambriolés pendant leur mariage

Alors que le couple faisait la fête, des voleurs se sont introduits dans sa chambre d’hôtel et ont dérobé des cadeaux et des biens de valeur.

Nabilla et Thomas se sont mariés pour la deuxième fois le 6 juillet 2021, au château de Chantilly.

Le deuxième mariage de Nabilla et Thomas, filmé pour une émission qui sera diffusée sur Prime Video, s’est très mal terminé pour le couple. Selon les informations de Jean-Marc Morandini, la chambre d’hôtel des parents du petit Milann a été visitée par des cambrioleurs pendant que les mariés faisaient la fête.

D’après le site, les malfrats se sont introduits dans la suite du couple entre 3h (heure à laquelle la maman de Nabilla a amené les cadeaux de mariage) et 4h30, quand Nabilla et Thomas sont rentrés se coucher. C’est en arrivant dans la chambre qu’ils ont découvert que tous les présents qu’ils avaient reçus avaient disparu. Les voleurs ont également emporté des bijoux, des sacs et des montres. La police a été prévenue est s’est rendue sur place pour commencer une enquête.