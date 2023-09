Le cuisinier de Nabilla et Thomas Vergara ira en prison pour vols

Depuis ces vols, le couple évite d’avoir trop de monde à la maison. IMAGO/ABACAPRESS

Nabilla qui partage une vidéo de cuisine sur Snapchat, voilà des images qui ont surpris ses abonnés lundi 18 septembre 2023. Il faut savoir que l’influenceuse de 31 ans a toujours dit qu’elle ne savait pas cuisiner et qu’elle ne voyait pas l’intérêt d’apprendre à le faire puisqu’elle avait suffisamment d’argent pour avoir des employés qui préparent à manger pour sa famille. Dans des stories, celle qui se couvrira toujours devant ses fils a répondu aux interrogations de ses fans: «Non, nous n’avons plus de cuisinier et Thomas est très content». «Ha oui! Parce que notre cuisinier était un voleur. C’était un voleur. Il nous a dérobé quelque chose, pas mal de choses. Il nous a beaucoup volés. Et il va aller en prison», a précisé son mari.

«On a vécu des moments assez compliqués, à faire confiance à des gens. On pouvait se permettre d’avoir un cuisinier, ça faisait quelques années qu’on en avait un. On peut toujours se le permettre sauf que, comme vous avez pu le voir, depuis cette histoire on est un peu choqués et on a envie d’avoir le moins de personnes possible chez nous» a ajouté celle qui a été impressionnée par Chichén Itzá.

Depuis cette mésaventure, la Française prend une heure par jour pour faire à manger. «En fait, je trouve ça chaleureux que le soir on soit tous ensemble, que je prépare à manger. Les petits viennent dans la cuisine, ils goûtent, ils me voient faire et tout», a-t-elle conclu.