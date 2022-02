Nabilla s'est vomi dessus

People : Nabilla: «Je me suis vomi dessus»

La grossesse fatigue la starlette, qui raconte à quel point les vomissements ont été difficiles à gérer durant le premier trimestre.

Enceinte de son deuxième enfant et s’apprêtant à entrer dans le troisième trimestre, Nabilla a confié être totalement épuisée par sa grossesse. «Je pense que le dernier trimestre n’est pas facile parce qu’on prend du poids, on porte le bébé, on prend des kilos et on est de plus en plus fatiguée et impatiente», a-t-elle déclaré sur Snapchat, samedi 26 février 2022.