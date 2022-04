People : Nabilla ne s’embête pas avec sa liste de cadeaux

Sur le point d’accoucher de son deuxième enfant, la Genevoise a envoyé une liste de cadeaux de naissance grand luxe.

Nabilla et son mari, Thomas Vergara, attendent leur deuxième enfant pour le mois de mai. Après plusieurs problèmes et inquiétudes liés à la grossesse de la femme d’affaires de 30 ans, le couple a fait connaître sa liste de cadeaux de naissance, comme le révèle «Closer». Et le moins qu’on puisse dire, c’est que celle qui a été critiquée pour avoir appelé ses abonnés à voter au premier tour de l’élection présidentielle française ne lésine sur rien. À commencer par un cheval à bascule en hêtre naturel de chez Hermès, d’une valeur de 2200 euros.