Nabilla prête à agrandir sa famille

La starlette et son mari, Thomas, ont des projets plein la tête. Ils vont faire de grands travaux dans leur villa et songent à avoir un deuxième enfant…

Installés dans leur luxueuse propriété à Dubaï, Nabilla et Thomas sont les heureux parents d’un petit Milann, qui aura bientôt 8 mois. Instagram

Nabilla et Thomas Vergara ne connaissent pas la crise. Le couple, propriétaire d’une villa à Dubaï, a décidé d’y faire d’énormes travaux, afin de l’agrandir et de lui donner encore plus de valeur sur le marché immobilier. «Le projet sur lequel on est, il est dingue. La maison que l’on a actuellement, c’est un super investissement parce qu’elle va faire une plus-value incroyable, a expliqué la Franco-Suisse de 28 ans sur Snapchat, mardi 9 juin 2020. Il va y avoir une salle de sport, une piscine plus grande et, surtout, on va faire des extensions. Notre chambre va être plus grande. On va rajouter une chambre, on va agrandir celle de mon fils et mettre une vraie porte, parce que là, il a une porte coulissante. On va lui faire un point d’eau à l’intérieur aussi.»

Nabilla et sa famille ne comptent pas rester dans leur propriété quand elle sera en chantier. Ils souhaitent déménager en Amérique pendant cette période. «Je me suis levée assez tôt ce matin pour passer des coups de fil aux États-Unis pour savoir si on va pouvoir partir ou pas. Pour l’instant, c’est très flou. On aura des réponses à partir du 15 juin 2020. On va quitter Dubaï pendant un long moment, un an à peu près», a-t-elle précisé.

Quand leur demeure sera complètement rénovée, Nabilla et Thomas reviendront à Dubaï pour y réaliser un autre projet: avoir un nouvel enfant. «Depuis qu’on a notre fils, on pense à l’avenir. On pense à sa sécurité. On a la chance de gagner de l’argent, que ça marche pour nous. On ne sait pas de quoi sera fait demain, donc c’est notre manière de montrer qu’on assure nos arrières, explique la jeune femme. Comme on veut quand même une grande famille, il faut qu’on ait les épaules larges. Notre priorité, c’est notre fils et notre projet immobilier. Quand la maison sera terminée, on pourra peut-être penser à agrandir notre famille.»