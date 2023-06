Mercato en direct: Naby Keita quitte Liverpool et signe au Werder Brême

L’international anglais de 19 ans, Jude Bellingham, rejoint le Real Madrid au 1er juillet, pour six saisons et un transfert de 103 millions d’euros, plus des bonus pouvant aller jusqu’à 30% de ce montant, a annoncé le Borussia Dortmund, dans un communiqué ad-hoc publié mercredi. Il s’agit d’un «accord de principe mutuel» entre les différentes parties, précise le Borussia Dortmund, seul club de Bundesliga côté en Bourse. «Les détails contractuels doivent désormais être coordonnés et complétés», a ajouté l’entreprise.