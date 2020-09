Tennis : Nadal a pris ses marques à Roland-Garros

L’homme aux treize titres à la Porte d’Auteuil s’est entraîné jeudi pour la première fois sur le Central muni de son nouveau toit.

Rafael Nadal, joueur le plus titré de l’histoire de Roland-Garros, est arrivé à Paris et s’est entraîné pour la première fois jeudi sur le Central, protégé par son toit flambant neuf, nouveauté de l’édition 2020.

Sous une météo pluvieuse, le No 2 mondial est tout de même resté au sec grâce au toit neuf du Central, qui devait être inauguré en grandes pompes en mai, période où le tournoi a normalement lieu.

Ce dernier ayant été exceptionnellement décalé du printemps au début de l’automne en raison de la pandémie de Covid-19, le toit du Central devrait être vite rentabilisé: selon les prévisions météo, la pluie doit persister et pourrait perturber le déroulement du tournoi.

Arrivé mercredi à Paris si l’on en croit sa vidéo de la Tour Eiffel filmée depuis sa chambre d’hôtel, Nadal doit s’entraîner une seconde fois jeudi sur ce court face à l’Allemand Alexander Zverev (No 7 mondial), récent finaliste à l’US Open.

Le vainqueur à New York, l’Autrichien Dominic Thiem, a également fait ses débuts sur la terre battue parisienne jeudi, en s’entraînant sur le court Suzanne-Lenglen.

Joueurs et joueuses ont l’obligation d’obtenir un test PCR négatif au Covid-19 pour être autorisés à s’entraîner et participer. Cinq joueurs et une joueuse ont été exclus des qualifications en raison d’un test positif les concernant ou concernant leur entraîneur.