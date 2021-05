Tennis : Nadal bat Djokovic pour conquérir son 10e sacre romain

Rafael Nadal (No 3) a dominé le No 1 mondial Novak Djokovic 7-5, 1-6, 6-3, pour conquérir sa dixième couronne au Masters 1000 de Rome, à deux semaines du coup d’envoi de Roland-Garros.

Dans le 57e choc entre les deux stars du tennis mondial, leur sixième face à face en finale dans la Ville éternelle, le Majorquin a puisé dans sa formidable rage de vaincre pour surmonter sa nette baisse de régime du second set et rejoindre le Serbe au nombre de titres gagnés en Masters 1000 (36 chacun).

Avant de partir en chasse d’une 14e victoire sur la terre battue de Roland-Garros, Nadal a brillamment évacué les doutes nés de ses éliminations précoces à Monte-Carlo et Madrid. L’Espagnol, malgré quelques matches difficiles cette semaine à Rome, et quelques fautes inhabituelles en finale contre «Nole», confirme qu’il reste le maître incontesté sur ocre. Un message envoyé à la génération montante des Zverev, Tsitsipas ou Sinner comme à ses rivaux préférés, Djokovic et Federer.