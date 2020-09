Tennis : Nadal convaincant, Williams poussive

Pour son entrée en lice à Roland-Garros, l’Espagnol a dominé le Bélarusse Egor Gerasimov (83e) en trois sets. De son côté, l’Américaine a eu besoin de se mettre en jambe pour venir à bout de sa compatriote Kristie Ahn (102e).

Jusqu’au début du troisième set, Nadal avait converti les deux balles de break qu’il avait obtenues et n’en avait concédé aucune. S’il a fini par lâcher son service en tout début de troisième manche sur une faute en revers, il a immédiatement recollé. Et a remporté les six ultimes jeux du match, les quatre derniers après que Gerasimov s’est tordu la cheville droite en bout de course.