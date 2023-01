Open d’Australie : Nadal devait gagner, «peu importe la manière»

L’Espagnol, tête de série No 1, s’est imposé en quatre manches face au Britannique Jake Draper lundi lors du premier jour du tournoi à Melbourne.

Une victoire imparfaite mais bienvenue: les pièces de son jeu se mettent en place et Rafael Nadal se félicitait lundi d’avoir passé le premier tour de l’Open d’Australie contre un adversaire qu’il redoutait, Jack Draper.

«J’avais besoin d’une victoire. Quelle que soit la manière», a reconnu le No 2 mondial qui, même s’il assure toujours jouer pour gagner, monte comme d’habitude en puissance en vue de ses principaux objectifs. «J’ai accepté les erreurs, j’ai été suffisamment humble pour accepter qu’il y aurait des hauts et des bas, ce qui est normal lorsqu’on n’est pas dans une dynamique de victoires», a-t-il souligné.

Résultat, plus le match avançait plus il prenait le dessus, tactiquement notamment avec son gros coup droit lifté qu’il a régulièrement beaucoup arrondi.

Manque de matches

À 36 ans, et après l’accumulation de pépins physiques, le corps entier du Majorquin pourrait être son actuel talon d’Achille. Mais il dément: «Physiquement, je ne suis pas mal, je suis même bien: le pied va bien, je suis assez rapide sur le court».

Oubliée la douleur au pied gauche qui lui a fait manquer le second semestre 2021. Oubliée également la déchirure abdominale qui l’a poussé au forfait avant les demi-finales à Wimbledon l’an dernier.

«Bien sûr, quand on se déchire deux fois les abdominaux, il faut du temps avant de retrouver la confiance pour exécuter les bons gestes. Pendant des mois, j’avais du mal à lancer la balle au service et à la frapper correctement. Il m’a fallu beaucoup de travail pour retrouver un service normal et je pense y être parvenu», a-t-il assuré.