Football : Nadal dit avoir pleuré quand Messi a marqué le 3-2 en finale du Mondial

On le sait, Rafael Nadal est un émotif. Ses victoires et ses défaites ont parfois été accompagnées de larmes, mais le 18 décembre dernier, devant la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France, l’Espagnol a aussi laissé parler ses émotions.