Open d’Australie: Nadal - Djokovic, même sans Federer, la course au record continue

Nadal est actuellement devant Djokovic et Federer dans la course au record.

L’Open d’Australie 2023 s’apprête à ouvrir ses portes et les éternels Rafael Nadal et Novak Djokovic sont une nouvelle fois les grands favoris du tournoi. L’Espagnol jouera en tant que tenant du titre tandis que le Serbe fera son grand retour après avoir manqué l’édition 2022 pour des raisons de refus de vaccin anticovid. Un nouveau duel attend les deux légendes et la course au titre s’annonce captivante.

La danse est actuellement menée par Rafael Nadal, avec 22 trophées à son palmarès. Il est suivi de près par Novak Djokovic et ses 21 réalisations. Le podium est complété par Roger Federer et ses 20 titres. Le Suisse désormais à la retraite, c’est l’occasion pour Nadal et Djoko de prendre le large et de marquer une fois de plus l’histoire du tennis.