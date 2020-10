Tennis : Nadal écarte Sinner pour rejoindre Schwartzman en demies

Rafael Nadal a dominé le jeune italien Jannik Sinner (7-6 (7/4), 6-4, 6-1), dans la nuit de mardi à mercredi, en quarts de finale de Roland-Garros.

Le match s’est conclu à 01h25 du matin, ce qui en fait le plus tardif de l’histoire du Grand Chelem parisien. Nadal affrontera l’Argentin Diego Schwartzman (14e), tombeur en cinq sets et plus de cinq heures du numéro trois mondial Dominic Thiem, pour une place en finale.