Tennis : Nadal élimine Kyrgios et reste invaincu en 2022

Victorieux 7-6 5-7 6-4 d’un Nick Kyrgios généreux, Rafael Nadal s’est qualifié pour les demi-finales d’Indian Wells. Il y défiera son compatriote Carlos Alcaraz.

«Rafa» a eu toutes les peines du monde pour venir à bout 7-6 (7/0), 5-7, 6-4 de l’Australien, qui bénéficiait d’une «wild card» et dont la 132e place mondiale ne reflète pas son niveau de jeu retrouvé, après plus de deux ans de galères, entre dépression nerveuse et impossibilité de jouer en raison du Covid-19 en 2020. «Nick est l’un des joueurs les plus talentueux du circuit. Quand il joue avec motivation et passion, il peut battre n’importe qui. Je lui souhaite le meilleur», a dit fair-play le Majorquin.