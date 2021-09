Tennis : Nadal encore éloigné des courts plusieurs semaines

Le joueur espagnol a subi des soins à son pied gauche à Barcelone et va devoir prolonger son absence sur les terrains.

«J’étais à Barcelone avec mon équipe et une équipe médicale pour recevoir un traitement au pied, qui me maintiendra au repos pendant quelques jours et éloigné des courts pendant plusieurs semaines», a écrit Nadal, en dessous d’une photo de lui, béquilles à la main et le pied gauche enserré dans un bandage ou un plâtre.