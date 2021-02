Tennis : Nadal «espère être prêt» pour l’Open d’Australie mardi

Blessé au dos, la Majorquain

A deux jours de son entrée en lice à l’Open d’Australie, le No 2 mondial Rafael Nadal, blessé au dos, a dit dimanche espérer être «prêt» physiquement d’ici à mardi. «Nous faisons tout ce qui est possible. Tout le monde m’aide autant que possible, j’espère être prêt (mardi)», a confié en conférence de presse l’Espagnol, qui a fait l’impasse cette semaine sur l’ATP Cup.