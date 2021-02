Il est donc encore possible d’enrayer la machine Rafael Nadal. Mené deux sets à zéro en quart de finale de l’Open d’Australie, Stefanos Tsitsipas a réussi la prouesse de renverser l’Espagnol et l’emporter (3-6, 2-6, 7-6 [7/4 ] , 6-4, 7-5). Avant lui, seuls Roger Federer (en finale à Miami en 2005) et Fabio Fognini (au troisième tour de l’US Open 2015) étaient parvenus à remonter un handicap de deux sets face à Nadal.