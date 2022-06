Tennis : Nadal grignote une place, Swiatek s’échappe

Les classements de l’ATP et de la WTA ont subi quelque changements après la quinzaine de Roland-Garros.

Rafael Nadal AFP

Le vainqueur de Roland-Garros Rafael Nadal et son adversaire en finale, le Norvégien Casper Ruud, ont respectivement grimpé d’une et de deux places, aux 4e et 6e rangs de la hiérarchie mondiale du tennis masculin, dans le classement ATP publié ce lundi après le tournoi parisien.

Devant eux, le Serbe Novak Djokovic, défait en quart de finale par Nadal sur la route de son 14e sacre sur la terre battue parisienne, reste No 1 mondial, mais son avance se réduit sur ses poursuivants, le No 2 Daniil Medvedev, éliminé en 8e de finale par Marin Cilic, et le No 3 Alexander Zverev, sorti en demi-finale sur blessure par Nadal.

A noter également, le retour dans le Top 20 du Croate Marin Cilic à la faveur de son excellent parcours à Paris, où il a été éliminé en demi-finale par Casper Ruud. Désormais 17e (+6 places), Cilic n’avait plus été aussi bien classé depuis août 2019.

Classement ATP après Roland-Garros: 1. Novak Djokovic (Ser) 8770 pts (-). 2. Daniil Medvedev (Rus) 8160 (-). 3. Alexander Zverev (All) 7795 (-). 4. Rafael Nadal (Esp) 7525 (+1). 5. Stefanos Tsitsipas (Grè) 6100 (-1). 6. Casper Ruud (Nor) 5050 (+2). Puis les principaux Suisses: 50. Roger Federer 1030 (-3). 89. Henri Laaksonen 721 (+7). 123. Marc-Andrea Hüsler 512 (-4). 200. Dominic Stricker 303 (-2). 258. Stan Wawrinka 214 (+5). 281. Johan Nikles 187 (-5). 318. Antoine Bellier 158 (-).

Rafael Nadal puissance 14 à Roland-Garros. AFP

WTA: Iga Swiatek s’envole

Du côté de la WTA, la Polonaise Iga Swiatek a largement accru son avance grâce à sa victoire à Roland-Garros en finale face à l’Américaine Cori Gauff qui, elle, se rapproche du Top 10, au 13e rang, son meilleur classement.

Avec 8631 points, Swiatek, devenue No 1 après le retrait de l’Australienne Ashleigh Barty début avril et qui reste sur une série de 35 victoires consécutives, compte désormais plus de 4300 points d’avance sur la nouvelle No 2, l’Estonienne Anett Kontaveit.

Pourtant éliminée dès le premier tour à Roland-Garros, Kontaveit a grimpé de trois places, profitant notamment de l’énorme contre-performance de Barbora Krejcikova, tenante du titre à Paris et elle aussi éliminée dès son entrée en lice par la Française Diane Parry. La Tchèque a payé au prix fort ce faux pas, dégringolant de 12 places, au 14e rang mondial.

Classement WTA après Roland-Garros: 1. Iga Swiatek (Pol) 8631 pts. 2. Anett Kontaveit (Est) 4326 (+3). 3. Paula Badosa (Esp) 4245 (+1). 4. Ons Jabeur (Tun) 4150 (+2). 5. Maria Sakkari (Grè) 4016 (-2). 6. Aryna Sabalenka (Bié) 3966 (+1). Puis les principales Suissesses: 17. Belinda Bencic 2585 (-3). 22. Jil Teichmann 2023 (+2). 55. Viktorija Golubic 1086 (-2). 110. Ylena In-Albon 587 (+7). 187. Joanne Zuger 366 (+29). 211. Stefanie Vögele 326 (-25). 265. Conny Perrin 261 (+16).

Iga Swiatek plane sur le tennis féminin. AFP