Tennis : Nadal n’a pas dû trop forcer pour son premier match

L’Espagnol est venu à bout de l’Australien Alexeï Popyrin en trois manches et un peu moins de deux heures 30 de jeu. Rublev a chuté et Monfils est passé.

L’Australien s’est fait plus pressant dans la troisième manche. Il a obtenu une première balle de break à 2-1, sans pouvoir la transformer. Puis il s’en est procuré deux à 3-2 et cette fois il a converti la deuxième pour se détacher 4-2 et 5-2 en confirmant sur sa mise en jeu. Il a ensuite servi pour le set à 5-3 et s’est procuré deux balles de set. Mais il a forcé son jeu, ses frappes, et finalement perdu non seulement ses deux occasions, mais aussi son jeu de service.