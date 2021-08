Tennis - Nadal n’approuve pas le comportement de Djokovic

Les images avaient fait le tour du monde et marqué les esprits. Le No1 mondial Novak Djokovic, battu par l’Espagnol Pablo Carreno Busta lors de la petite finale des Jeux olympiques de Tokyo, avait montré des signes d’agacement sur le court, lançant notamment sa raquette contre le filet et une autre fois dans les tribunes.

Récemment interrogé sur les gestes déplacés du Serbe, Rafael Nadal estime que ce n’est pas le bon exemple à montrer. «Heureusement qu’il n’y avait pas de fans dans les tribunes et que cela n’a pas prêté à conséquence, mais ce sont des choses qui arrivent de temps en temps et il faut les éviter», a déclaré Nadal lors d’une conférence de presse en marge du Citi Open de Washington.

«Pas la meilleure image»

«C’est important d’éviter ce genre de situations, surtout quand vous êtes un modèle pour tant d’enfants. En fin de compte, il est le No 1 et un des meilleurs de tous les temps. C’est étrange pour quelqu’un qui a tant de succès de réagir de la pareille façon. Ce n’est pas la meilleure image», a conclu Nadal, de retour à la compétition après avoir fait l’impasse sur Wimbledon et les Jeux olympiques.