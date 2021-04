Rafael Nadal était en quête d’un douzième titre à Monte-Carlo. C’est raté. Vainqueur en toute sérénité jeudi du Bulgare Gregor Dimitrov (ATP 17) 6-1, 6-1, le N°3 mondial n’a pas connu la même réussite en quarts de finale face à Andrey Rublev (ATP 8). Le Russe s’est imposé (6-2, 4-6, 6-2) après plus de 2h32 et jouera sa deuxième demi-finale de Masters 1000 après celle de Miami au début du mois.

Avec sept doubles fautes pour un total de 36 fautes directes, l’Espagnol ne s’est pas montré au sommet de son art et on pourrait croire qu’il a servi la victoire au Russe sur un plateau. Ce serait rabaisser la performance de haute volée du cogneur slave, dont les coups de boutoir ont fait reculer le N°3 mondial, au point de le mettre régulièrement hors de position et de le prendre plusieurs fois de vitesse sur des amorties bien senties.

Nadal s’est accroché

Et deux jeux plus tard, il a égalisé à un set partout après une manche de 73 minutes qui semblait marquer le tournant du match. Mais pas du tout. Rublev a repris trois fois le service de Nadal, perdant le sien une fois, pour se détacher 5-1 et ne plus se faire remonter.